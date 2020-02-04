بالفيديو.. وزير العدل يجيب عن سؤال: هل تستطيع التأثير على حكم قاضٍ أو توجيهه؟

قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن استقلالية القضاء في المملكة مبدأ ثابت، ولا يملك أي شخص كائناً من كان التدخل في حكم القاضي.
وأوضح -في مقابلة على قناة “روتانا خليجية”- أن التشريعات نصّت على استقلالية القضاء، والممارسات كذلك تعكس هذه الاستقلالية، وأن من واجبات القاضي حماية استقلاله، وهو المسؤول الأول عن هذا الأمر.
وأكد أن وزير العدل أو أي شخص آخر لا يملك أن يتدخل في القضاء أو أن يوجه حكماً أو يؤثر عليه، حتى إن رؤساء المحاكم لا علاقة لهم بالنظر القضائي، فمسؤولياتهم إدارية ووظيفية فقط. وفق “أخبار 24”.
#فيديو#المديفر يسأل معالي د. #وليد_الصمعاني سؤالا مباشرا:
انت كوزير عدل.. ما تستطيع توجيه حكم أو التأثير عليه؟#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/Ra7LhTal4y
— في الصورة (@Fealsora) ٣ فبراير ٢٠٢٠