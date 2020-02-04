نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. وزير العدل يجيب عن سؤال: هل تستطيع التأثير على حكم قاضٍ أو توجيهه؟
04/02/2020   8:20 ص

بالفيديو.. وزير العدل يجيب عن سؤال: هل تستطيع التأثير على حكم قاضٍ أو توجيهه؟

+ = -
1301

قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن استقلالية القضاء في المملكة مبدأ ثابت، ولا يملك أي شخص كائناً من كان التدخل في حكم القاضي.

وأوضح -في مقابلة على قناة “روتانا خليجية”- أن التشريعات نصّت على استقلالية القضاء، والممارسات كذلك تعكس هذه الاستقلالية، وأن من واجبات القاضي حماية استقلاله، وهو المسؤول الأول عن هذا الأمر.

وأكد أن وزير العدل أو أي شخص آخر لا يملك أن يتدخل في القضاء أو أن يوجه حكماً أو يؤثر عليه، حتى إن رؤساء المحاكم لا علاقة لهم بالنظر القضائي، فمسؤولياتهم إدارية ووظيفية فقط. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير العدل يجيب عن سؤال: هل تستطيع التأثير على حكم قاضٍ أو توجيهه؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086210.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.