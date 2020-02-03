يشارك فيه 1200 خبير تقني.. خادم الحرمين يرعى غداً انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

تنطلق يوم غد (الثلاثاء)، في العاصمة الرياض، أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشارك في المنتدى الذي يُعد أكبر حدث دولي في مجال الأمن السيبراني في العالم، 140 متحدثًا وأكثر من 1200 خبير من 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية.
ويهدف المنتدى إلى تحفيز الاستثمارات في صناعة الأمن السيبراني، ما سيدعم تطوّر القطاع في المملكة، والذي يشهد نمواً مطّرداً ومتسارعاً، كما سيعزّز من نمو قطاع الأمن العالمي ككلّ، ويعمل على توطيد أواصر التعاون بين الجهات الإقليمية والعالمية في مجال الأمن السيبراني.
ويستضيف هذا الحدث الدولي العديد من صناع القرار والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والدولية والشركات من مختلف دول العالم، وذلك للحديث عن أبرز مواضيع الأمن السيبراني، وبحث سبل مواجهة المخاطر في أكثر من 50 جلسة.
وتشتمل قائمة المتحدثين في هذا المنتدى على عدد من الوزراء وقيادات الهيئات الحكومية للأمن السيبراني بالإضافة إلى عدد من قيادات المنظمات الدولية في هذا المجال؛ وأبرزها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الاتصالات العالمية، ومركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ؛ بالإضافة لعدد من رؤساء وكبار مسؤولي كبرى الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني والبنى التحتية الحساسة وعدد من الخبراء البارزين في تلك الشركات.