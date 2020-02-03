بالفيديو.. “حمدالله” يُرزق بمولوده الأول ويسميه محمد ريان

رُزق لاعب نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله اليوم (الإثنين) بمولوده الأول سماه محمد ريان.
وأقامت إدارة النادي احتفالية بقدوم المولود، بمشاركة الجهازين الفني والإداري واللاعبين في ملعب النادي.
جاء ذلك قبل تدريبات الفريق استعداداً لمباراتهم مع نادي الفتح يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أقامت إدارة كرة القدم اليوم احتفالية بنجم الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله بمناسبة قدوم مولوده الأول ..
جعله الله من مواليد السعادة 💛
ألف مبروك يابو محمد @Hamedallah_9 pic.twitter.com/PNbvjXvQfF
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2020
وفق “أخبار 24”.