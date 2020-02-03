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اخبار رياضية > بالفيديو.. “حمدالله” يُرزق بمولوده الأول ويسميه محمد ريان
03/02/2020   9:46 م

بالفيديو.. “حمدالله” يُرزق بمولوده الأول ويسميه محمد ريان

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رُزق لاعب نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله اليوم (الإثنين) بمولوده الأول سماه محمد ريان.

وأقامت إدارة النادي احتفالية بقدوم المولود، بمشاركة الجهازين الفني والإداري واللاعبين في ملعب النادي.

جاء ذلك قبل تدريبات الفريق استعداداً لمباراتهم مع نادي الفتح يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “حمدالله” يُرزق بمولوده الأول ويسميه محمد ريان

اخبار رياضية
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