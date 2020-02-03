أهدى ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، طفلًا سعوديًا مولعا بالخيل، حصانًا، طالبًا منه أن يطلق عليه اسمًا يحبه، فاختار الطفل اسم “ياقوت”.
والتقى ولي عهد دبي أثناء مشاركته في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، أحد الأطفال، سائلًا إياه عن أمنيته، فكانت إجابته: “أرغب في أن يكون لدي حصان”، وعلى الفور جاء رد ولي عهد دبي: “تم”، مهديًا له الحصان الذي طلبه.
وتمكن ولي عهد دبي، من الظفر بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، والتي أقيمت منافساتها بمحافظة العلا.
وأعرب الشيخ حمدان، بطل النسخة الثانية من الكأس، عن سعادته وفخره بالمشاركة في سباق بالمملكة، مؤكداً أنها أكبر من المشاركة في بطولات العالم.
وشهد كأس خادم الحرمين هذا العام مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، كما وصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من حول العالم، وبلغت قيمة جوائز السباق 15 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.