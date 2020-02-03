أهدى ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل ‏مكتوم، طفلًا سعوديًا مولعا بالخيل، حصانًا، طالبًا منه أن يطلق ‏عليه اسمًا يحبه، فاختار الطفل اسم “ياقوت‏‎”.‎

والتقى ولي عهد دبي أثناء مشاركته في بطولة كأس خادم ‏الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، أحد الأطفال، سائلًا إياه عن ‏أمنيته، فكانت إجابته: “أرغب في أن يكون لدي حصان”، وعلى ‏الفور جاء رد ولي عهد دبي: “تم”، مهديًا له الحصان الذي طلبه.‏

وتمكن ولي عهد دبي، من ‏الظفر بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، والتي ‏أقيمت منافساتها بمحافظة العلا.‏

وأعرب الشيخ حمدان، بطل النسخة الثانية من الكأس، عن ‏سعادته وفخره بالمشاركة في سباق بالمملكة، مؤكداً أنها أكبر من ‏المشاركة في بطولات العالم‎.‎

وشهد كأس خادم الحرمين هذا العام مشاركة مجموعة من أفضل ‏الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، ‏كما وصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من ‏حول العالم، وبلغت قيمة جوائز السباق 15 مليون ريال‎.‎

وفق “أخبار 24”.