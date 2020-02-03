يعاني الأطباء والممرضون الصينيون في المراكز الصحية لعلاج فيروس كورونا من أوضاع عمل شاقة، بعد صدور قرارات حكومية بعزل مدن بأكملها، وتشديد الإجراءات الوقائية في مناطق تضم الملايين من السكان.
ونشرت صحيفة “بيبولز ديلي” الصينية الحكومية، بعض الصور لأطباء وممرضين يحصلون على الراحة في أوضاع صعبة، بعد عمل شاق داخل مراكز صحية لعلاج مرضى فيروس ”كورونا” .
وكشفت الصور أوضاعًا للأطقم الطبية، حينما يقررون الحصول على غفوة سريعة، فمنهم من يفترش الأرض، وآخرون يتكئون على أريكة، وبعضهم في حالة انكماش حتى يسعه كرسيّه.
وعلقت الصحيفة: “إنهم يحاربون من أجلنا.. يقاتلون الفيروس.. هم آباء وأبناء وبنات”.
وأضافت “هم يحبون أن تبقى الأشياء منظمة ونظيفة، لكن في المراحل الحاسمة يمكنك رؤية أوضاع النوم هذه في كل مكان.. هم أطباء وممرضون استخدموا معاطفهم الطبية كدروع عندما أتى الفيروس لحماية مرضاهم من الموت.. هم يواجهون الموت والفيروس وحيدين”.
وذكرت تقارير أن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب على الطواقم الطبية العودة إلى منازلهم للحصول على الراحة، لا سيما أن عددا كبيرا منهم منتدب من مناطق أخرى.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي اكتشف في مدينة ووهان وانتقل إلى مناطق أخرى من الصين والعالم، أصاب أكثر من 4 آلاف في الصين وتوفي منهم 360 شخصاً على الأقل.
وفق “أخبار 24”.