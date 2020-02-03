يعاني الأطباء والممرضون الصينيون في المراكز الصحية لعلاج فيروس ‏كورونا من أوضاع عمل شاقة، بعد صدور قرارات حكومية ‏بعزل مدن بأكملها، وتشديد الإجراءات الوقائية في مناطق تضم ‏الملايين من السكان.‏

ونشرت صحيفة “بيبولز ديلي” الصينية الحكومية، بعض الصور ‏لأطباء وممرضين يحصلون على الراحة في أوضاع صعبة، بعد ‏عمل شاق داخل مراكز صحية لعلاج مرضى‎ ‎فيروس ‏‏”كورونا‏‎” ‎‏.‏

وكشفت الصور أوضاعًا للأطقم الطبية، حينما يقررون ‏الحصول على غفوة سريعة، فمنهم من يفترش الأرض، وآخرون ‏يتكئون على أريكة، وبعضهم في حالة انكماش حتى يسعه ‏كرسيّه.‏

وعلقت الصحيفة: “إنهم يحاربون من أجلنا.. يقاتلون الفيروس.. ‏هم آباء وأبناء وبنات‎”.

وأضافت “هم يحبون أن تبقى الأشياء منظمة ونظيفة، لكن في ‏المراحل الحاسمة يمكنك رؤية أوضاع النوم هذه في كل مكان.. ‏هم أطباء وممرضون استخدموا معاطفهم الطبية كدروع عندما ‏أتى الفيروس لحماية مرضاهم من الموت.. هم يواجهون الموت ‏والفيروس وحيدين”.

وذكرت تقارير أن الأوضاع الحالية تجعل ‏من الصعب على الطواقم الطبية العودة إلى منازلهم للحصول ‏على الراحة، لا سيما أن عددا كبيرا منهم منتدب من مناطق ‏أخرى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي اكتشف في مدينة ووهان وانتقل إلى مناطق أخرى من الصين والعالم، أصاب أكثر من 4 آلاف في الصين وتوفي منهم 360 شخصاً على الأقل.

كورونا

كورونا

كورونا

وفق “أخبار 24”.