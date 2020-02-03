عيد تعليقًا على أزمات الأهلي: زوبعة وانتهت

علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أحمد عيد، على الأزمات التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الجماهير بضرورة مساندة الراقي لتجاوز المرحلة الصعبة.
وقال: “أسباب تصدع البيت الأهلاوي كثيرة، ومنها الاختلاف الواقعي بين الإشراف ومجلس الإدارة، وهذا الحدث ما كان يجب أن يكون، خاصة أن البيت الأهلاوي بيت متين وقواعده راسخة ورجاله يهتموا به اهتمام كبير”.
وتابع: “اليوم من يُعيد النادي الأهلي إلى سابق عهده جمهور الأهلي هو من بنى كل جماليته من بداية تأسيسه وحتى اليوم.. جمهور الأهلي بدأ يلتف حول النادي وبدأ يلتف لعودته إلى سابق عهده”.
وواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، تصريحاته قائلًا: “زوبعة وانتهت عمل خارج عن النطاق وبدأ ينتهي عدنا إلى بيتنا مرة أخرى وعودتنا بتضافر الجهود”. وفق “المواطن”.
وأضاف: “التقيت بالأمير منصور بن مشعل وسألتقي بمجلس الإدارة القادم حتى الآن لا نعلم من سيكون الرئيس، ولكن نطمأن الجميع بأن النادي الأهلي سيعود كسابق عهده الجميع سيقف في صف واحد لعودة هذا الكيان الكبير الذي ترأسه رجال لن تتكرر”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “ما حدث في الأهلي زوبعة وانتهت وآمل بجماهير الأهلي ومحبيه بالعودة الصحيحة سواء الفنية أو الإدارية أو التنظيمية أو المالية أشكر الهيئة العامة للرياضة على وقفتها الصادقة، وكنت على تواصل مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وكان خير دعم وساند لإيقاف نزيف النادي الأهلي”.
#فيديو
كابتن #أحمد_عيد في لقاء مع #كورة_روتانا:
أسباب تصدع البيت الأهلاوي كثيرة، منها: الاختلاف الواقعي بين الإشراف ومجلس الإدارة.. pic.twitter.com/5BPKtNhrjM
— برنامج كورة (@korarotana) February 2, 2020