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اخبار رياضية > العويس يطالب الأهلي بمستحقاته المتأخرة
03/02/2020   1:59 م

العويس يطالب الأهلي بمستحقاته المتأخرة

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أكدت مصادر قريبة من البيت الأهلاوي أن حارس الفريق محمد العويس، ينتظر تسلم مستحقاته المالية من إدارة النادي، وتشير المصادر ذاتها إلى أن العويس طالب إدارة النادي باستلام مستحقاته المالية بعد تأخرها الأمر الذي جعل الإدارة الأهلاوية تنتظر الدعم المادي ليتم دفع المبالغ المتأخرة للاعب.

من جهة أخرى، لا تزال الإدارة الأهلاوية تنتظر دعم العضو الذهبي والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل من أجل التمكن من دفع المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين ومنهم محمد العويس.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد أجرى عملية جراحية ناجحة لرد وتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى تسببت في غيابه خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع عودته للتدريبات خلال الأيام المقبلة. وفق “الرياض”.

العويس يطالب الأهلي بمستحقاته المتأخرة

اخبار رياضية
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