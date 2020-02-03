الشباب يخسر بلعمري أمام النصر

كشفت مصادر مطلعة أن المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، وذلك بعد تعرضه لإصابة في المفصل أثناء التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مما تسبب بغيابه عن مباراتي الهلال والفتح الماضيتين.
ومن المرجح أن يغيب كذلك عن مباريات الفريق الشبابي المقبلة دورياً أمام «الفيصلي، النصر، ضمك»، ولا يزال اللاعب يواصل برنامجه العلاجي داخل عيادة النادي تمهيداً لعودته إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق.
ويعد جمال الدين بلعمري من أبرز اللاعبين المحترفين في مركز خط الدفاع على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، ويتميز بالقتالية والصلابة والروح العالية، حيث ساهم إلى جانب زملائه في الموسم الماضي ببروز فريق الشباب كأقوى خط دفاع بالدوري، وعلى مستوى منتخب بلاده؛ ساهم بتتويج المنتخب الجزائري بالبطولة الأفريقية لعام 2019، بعد أن قدّم مستوى لافتاً آنذاك. وفق “الشرق الأوسط”.
ومن جانب آخر، يستأنف الفريق تدريباته اليوم على الملعب الرئيسي باستاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة يوم منحت لهم من قبل المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عقب فراغهم من لقاء فريق الفتح، والتي انتهت أحداثه بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.