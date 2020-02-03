الأهلي يتجاهل المؤشر

دخل سلمان المؤشر، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمس الأول، فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، بحسب لوائح وأنظمة الاحتراف.
ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، تلقَّى المؤشر في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي اتصالات من أندية النصر، والاتحاد، والشباب بعد دخوله الفترة الحرة، لكنه رفض فكرة الانتقال مشترطًا حصوله على مستحقاته المالية. وبيَّنت المصادر، أن السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه تجديد عقد المؤشر، ورفض فكرة التخلي عنه، لكنَّ الإدارة لم تقدم له أي عرض رسمي حتى الآن.
ومن ناحيته، كشف لـ “الرياضية” سلمان المؤشر، عن تلقيه العديد من الاتصالات لبحث إمكانية انتقاله إلى أندية أخرى، وقال: “دخلت فترة الستة أشهر الحرة ووردتني بعض الاتصالات لكني لا أريد التفكير فيها الآن”.
وأضاف: “جل تركيزي على المنافسة مع الفريق حيث إن لدينا مباريات مهمة ونريد إسعاد جماهيرنا”، وعمّا إذا كان يرغب في الانتقال أو الاستمرار في ناديه قال المؤشر: “بكل تأكيد الأولوية للأهلي لتجديد عقدي، ولكن أيضا نحن في عصر الاحتراف وسأسعى لاتخاذ القرار الأنسب ”.
يذكر أن المؤشر لم يتحصَّل على مقدمات عقوده في الأعوام الثلاثة الماضية، وينتظر من إدارة ناديه تسليمها بعد الوعود التي قدمتها له. وبدأ المؤشر مشواره الكروي مع نادي حراء، ثم انتقل إلى الهلال، ولعب في فئاته السنية، بعدها انضم إلى الوحدة لمدة موسم واحد، قبل أن يوقِّع عقده الاحترافي مع النادي الأهلي موسم 2014ـ2015 ويسهم في تحقيق بطولة الدوري التي كانت غائبةً عن الفريق منذ 30 عامًا.