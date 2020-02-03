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اخبار رياضية > فالكاو يقترب من الهلال والضحية جوميز
03/02/2020   1:57 م

فالكاو يقترب من الهلال والضحية جوميز

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كشفت تقارير صحفية تركية، عن رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وربطت عدة تقارير صحفية سعودية، المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، لاعب الهلال، بالرحيل عن صفوف النادي الهلالي بنهاية الموسم الحالي.

فالكاو بديل جوميز في الهلال
وحسب صحيفة “فوتو سبور” التركية، فإن المهاجم الكولمبي فالكاو سيكون بديلا لبافتيمبي جوميز خلال الصيف المقبل، بعدما قرر جالطة سراي الاستغناء عنه بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المصدر أن بافتيمبي جوميز لا يرغب في تجديد عقده مع الفريق الحالي وهو ما يعني رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، ليتخذ النادي قرارًا بالتعاقد مع فالكاو.
وأشار المصدر إلى أن الهلال لا يمانع دفع مبلغ 10 ملايين يورو نظيره التعاقد مع فالكاو وهو الملف الذي سيتم فتحه خلال الفترة المقبلة.

فالكاو يقترب من الهلال والضحية جوميز

اخبار رياضية
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