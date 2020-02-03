أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك؛ تم إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة إحترافية داخل شحنة خضروات .
واشار إلى أنه تم ضبط الجناة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت وزارة الداخلية قدر نشرت عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” لقطات من العملية ، حيث بينت متابعة رجال المكافحة لشاحنة تحمل كميات كبيرة من المخدرات جرى إخفاؤها داخل شحنة من الخضراوات. وفق “أخبار 24” .
وأظهرت اللقطات متابعة مكافحة المخدرات للشاحنة حتى وصولها إلى مكان تسليم شحنة المخدرات في أحد المستودعات.
وداهمت مركبات تابعة لمكافحة المخدرات المستودع وتمكنت من القبض على المهربين ومستقبلي الشحنة التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة من مادة الإمفيتامين.
#مكافحة_المخدرات بالرياض وبالتعاون مع #الجمارك تحبط محاولة تهريب (٣,٠٠١,٣٧٣) قرصاً من مادة الأمفيتامين
المحظورة مخبأة بطريقة إحترافية داخل شحنة خضار . pic.twitter.com/br6ln48Vow
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 3, 2020