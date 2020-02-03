أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب ‏محمد النجيدي أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك؛ تم ‏إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، ‏مخبأة بطريقة إحترافية داخل شحنة خضروات .‏

واشار إلى أنه تم ضبط الجناة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحقهما‎.

وكانت وزارة الداخلية قدر نشرت عبر حسابها في تطبيق “سناب ‏شات” لقطات من العملية ، حيث بينت متابعة رجال المكافحة لشاحنة تحمل كميات ‏كبيرة من المخدرات جرى إخفاؤها داخل شحنة من الخضراوات.‎ وفق “أخبار 24” .‎

وأظهرت اللقطات متابعة مكافحة المخدرات للشاحنة حتى ‏وصولها إلى مكان تسليم شحنة المخدرات في أحد المستودعات‎.‎

وداهمت مركبات تابعة لمكافحة المخدرات المستودع وتمكنت من ‏القبض على المهربين ومستقبلي الشحنة التي تضم أكثر من ثلاثة ‏ملايين حبة مخدرة من مادة الإمفيتامين‎.

 