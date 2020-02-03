“العقاري” يودع 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الإثنين)، إيداع مليار و699 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق لشهر يناير 2020م.
وصرح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن 342 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قُدم مليار و214 مليونًا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدم، إضافةً إلى 143 مليوناً دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.
وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أُودعها الصندوق في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م بلغت قرابة 15 مليار ريال، استحوذت مبادرة دعم العسكريين على 10.75 مليار منها، بينما بلغ دعم التمويل المدعوم 2.74 مليار، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.34 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.