“الصحة” تعلن نتائج الفحوصات التي خضع لها الطلاب العائدون من ووهان الصينية

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين) نتائج الفحوصات المخبرية الأولىة لفيروس كورونا الجديد، التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية.
وأوضحت الوزارة أن النتائج جاءت سلبية، لكن سيتم عزل الطلاب احترازياً لمدة ١٤ يوماً تحت الإشراف الطبي؛ وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.
وكانت الصحة قرر تعزل الطلاب أمس ولمدة أسبوعين، فور وصولهم إلى المملكة على متن طائرة خاصة وجهت بها القيادة قادمين من مدينة ووهان التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد وأودى بحياة المئات وأصاب الآلاف. وفق “أخبار 24”.