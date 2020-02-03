أعلن النادي الأهلي مساء أمس (الأحد)، إغلاق باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وأوضح النادي أنه لم يتقدم للترشح سوى عبدالإله مؤمنة، مبيناً أن ملف ترشحه تضمن ياسر محروس نائباً للرئيس، وكذلك عمر أبو العلا وخالد النهاري وخالد الشهري وطريف حلواني وياسر مدني وطارق عبدالله خليفة أعضاء لمجلس الإدارة.
ونوه إلى أنه سيتم اليوم (الإثنين) فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وفقاً للبرنامج الزمني الذي أعلنته الهيئة العامة للرياضة، فيما سيخصص غداً (الثلاثاء) للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين والتي سيتم النظر فيها يوم الأربعاء.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الخميس المقبل، على أن يكون السبت الموافق 8 فبراير الجاري موعداً للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.
وفق “أخبار 24”.