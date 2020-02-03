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أخبار محلية > “الإنذار المبكر” يصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من مناطق
03/02/2020   7:19 ص

“الإنذار المبكر” يصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من مناطق

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من مناطق المملكة.

وذكر النظام أن مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقة عسير، ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءً.

وأضاف أن مناطق القصيم وحائل وجازان والباحة وعسير ستشهد سحبا رعدية ممطرة مع نشاط للرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية، من الساعة 12 ظهرا إلى 8 مساء، فيما تبدأ الحالة في منطقتي القصيم وحائل من الساعة 9 صباحا.وفق “أخبار 24”.

“الإنذار المبكر” يصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من مناطق

أخبار محلية
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