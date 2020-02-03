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أخبار محلية > أهمل تأمين أحد المواقع.. “أمانة الرياض” تفرض عقوبات على مقاول وتكفّ أيدي 4 من موظفيه
03/02/2020   7:17 ص

أهمل تأمين أحد المواقع.. “أمانة الرياض” تفرض عقوبات على مقاول وتكفّ أيدي 4 من موظفيه

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أعلنت أمانة منطقة الرياض -اليوم (الأحد)- أنها فرضت عقوبات جزائية رادعة على مقاول أهمل إجراءات السلامة في أحد المواقع.

وأوضحت أن المقاول كان ينفذ أعمال صب الخرسانة في إحدى الحفريات، وبعد انتهاء الأعمال تأخر في إعادة الحواجز الخرسانية وترَك الموقع دون تأمين.

وأضاف أنها ألزمت المقاول بتحمل تكاليف جميع الأضرار الناتجة عن تقصيره، كما قررت كفّ أيدي ثلاثة من المهندسين ومراقب واحد يعملون لدى المقاول؛ لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع.وفق “أخبار 24”.

ودعت الأمانة جميع المقاولين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتأمين مواقع عملهم بالحواجز الملائمة ووضع اللوحات التحذيرية واتخاذ كل ما يضمن سلامة السكان وراحتهم.

أهمل تأمين أحد المواقع.. “أمانة الرياض” تفرض عقوبات على مقاول وتكفّ أيدي 4 من موظفيه

أخبار محلية
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