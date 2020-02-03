تشييع جثمان الشهيد “الشهراني”.. ومغردون يعيدون فيديو له وهو يواجه العدو

شيعت جموع المصلين في مركز العمارة بخميس مشيط بعد صلاة العشاء اليوم الأحد جثمان شهيد الواجب جندي أول فهد بن مبارك الشهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو للشهيد وهو على الحد ومعه سلاحه، يتحدث فيه بحماس وشجاعة، معلنا عن استعداده للقاء العدو والدفاع عن أرض الوطن الغالي.
يُذكر أن محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، تقدم المصلين على الشهيد، ونقل تعازي القيادة إلى ذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، فيما عبّر ذووه عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن.وفق “أخبار 24”.
استشهاد البطل فهد بن مبارك الشهراني، في #الحد_الجنوبي بـ #نجران مدافعًا عن حدود الوطن في ميادين الشرف والعزة.
▪️تتقدم #نجران_اليوم بأحر التعازي والمواساة لذويه وكل أفراد أسرته، سائلين الله العلي القدير أن يتقبلهُ من الشهداء. pic.twitter.com/iRyLm6Hk8N
— نجران اليوم (@NajranToday) February 2, 2020