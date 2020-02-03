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أخبار محلية > تشييع جثمان الشهيد “الشهراني”.. ومغردون يعيدون فيديو له وهو يواجه العدو
03/02/2020   7:16 ص

تشييع جثمان الشهيد “الشهراني”.. ومغردون يعيدون فيديو له وهو يواجه العدو

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شيعت جموع المصلين في مركز العمارة بخميس مشيط بعد صلاة العشاء اليوم الأحد جثمان شهيد الواجب جندي أول فهد بن مبارك الشهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو للشهيد وهو على الحد ومعه سلاحه، يتحدث فيه بحماس وشجاعة، معلنا عن استعداده للقاء العدو والدفاع عن أرض الوطن الغالي.

يُذكر أن محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، تقدم المصلين على الشهيد، ونقل تعازي القيادة إلى ذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، فيما عبّر ذووه عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن.وفق “أخبار 24”.

تشييع جثمان الشهيد “الشهراني”.. ومغردون يعيدون فيديو له وهو يواجه العدو

أخبار محلية
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