“هدف”: 4 خطوات ميسرة لإعلان المنشآت عن وظائف التشغيل والصيانة في “طاقات”

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 4 خطوات ميسرة يمكن لمنشآت القطاع الخاص الإعلان بها عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة على بوابة “طاقات”.
وأوضح أن الخطوات هي الدخول لحساب المنشأة في “طاقات” ثم اختيار “إنشاء إعلان وظيفي جديد”، فاختيار “توطين عقود التشغيل والصيانة”، وتعبئة تفاصيل الإعلان ثم “إرسال”، ليتم النشر في البوابة، وظهوره للباحثين والباحثات عن عمل.
ويسهم “هدف” بالتنسيق مع الجهات المعنية في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم عبر “طاقات” عدة ممكنات لتوطين القطاع. وفق “أخبار 24”.