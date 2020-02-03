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أخبار محلية > “إمارة الشرقية” تدعو الخريجين للتقدم على شغل وظائف على سلم رواتب الموظفين العام
03/02/2020   7:15 ص

“إمارة الشرقية” تدعو الخريجين للتقدم على شغل وظائف على سلم رواتب الموظفين العام

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دعت إمارة المنطقة الشرقية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدم لشغل وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عن طريق منظومة “جدارة”.

وأوضحت أن الوظائف ستكون على المراتب من 4 إلى 8 والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، وإجمالي عدد الوظائف 75 وظيفة شاغرة في مجالات عمل الوحدات التنظيمية التابعة للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأشار متحدث الإمارة أحمد العباسي إلى أن الوظائف لدعم المحافظات والمراكز، وأن التقديم يبدأ يوم الأحد المقبل 15 جمادى الآخرة 1441هـ، وحتى يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1441هـ، على مدار 24 ساعة، وأنه سيكون هناك مقابلة شخصية. وفق “أخبار 24”.

“إمارة الشرقية” تدعو الخريجين للتقدم على شغل وظائف على سلم رواتب الموظفين العام

أخبار محلية
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