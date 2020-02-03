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أخبار محلية > مطعم “البيك” يفتتح فرعه في مطار الملك خالد بالرياض
03/02/2020   7:15 ص

مطعم “البيك” يفتتح فرعه في مطار الملك خالد بالرياض

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أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن افتتاح فرع مطعم “البيك” رسميا في المطار في الصالة الدولية رقم 1 “منطقة الوصول”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة المطار في إطار سعيها الدائم لتوفير خيارات أكبر من المطاعم والخدمات التي تلبي رغبات المسافرين.

مطعم “البيك” يفتتح فرعه في مطار الملك خالد بالرياض

أخبار محلية
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