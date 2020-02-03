مطعم “البيك” يفتتح فرعه في مطار الملك خالد بالرياض

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أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن افتتاح فرع مطعم “البيك” رسميا في المطار في الصالة الدولية رقم 1 “منطقة الوصول”.
وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة المطار في إطار سعيها الدائم لتوفير خيارات أكبر من المطاعم والخدمات التي تلبي رغبات المسافرين.
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