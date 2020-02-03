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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تطلق منصة “مسار” لإدارة رأس المال البشري
03/02/2020   7:14 ص

“الخدمة المدنية” تطلق منصة “مسار” لإدارة رأس المال البشري

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أطلقت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأحد المنصة الرقمية “مسار” لإدارة وتطوير الموارد البشرية، بحلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأوضح وكيل الوزارة للتحول الرقمي، فيصل باخشوين، أن “مسار” تستهدف الموظف الحكومي ومسؤول الموارد البشرية وصنّاع القرار، وبزيارة 7 مناطق واللقاء مع ألفي مسؤول موارد بشرية وتقنية معلومات، بُنيت المنصة على أفكار أتت من تحديات تواجه الجهات الحكومية.

وأكد وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري، ماجد البتال، أن النظام الإلكتروني في منصة “مسار” يضمن توافق الإجراءات والاعتمادات مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.وفق “أخبار 24”.

“الخدمة المدنية” تطلق منصة “مسار” لإدارة رأس المال البشري

أخبار محلية
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