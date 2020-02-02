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أخبار المناطق > في مجلس الوزراء.. الشيخ محمد بن راشد يكرّم المعلمة التي كان يبحث عنها (فيديو)
02/02/2020   9:01 م

في مجلس الوزراء.. الشيخ محمد بن راشد يكرّم المعلمة التي كان يبحث عنها (فيديو)

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كرّم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، المعلمة شيخة النعيمي ووالدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ظهرت بروح إيجابية خلال استقبالها للطلاب في إحدى مدارس الإمارات.

والتقى بن راشد بالمعلمة وأمها قبل بدء جلسة مجلس الوزراء الإماراتي، وأشاد بما قامت به، وأكد أنها أثلجت الصدور بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناؤها وأطفالها، ومنحها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية.

يُذكر أن بن راشد كان قد نشر فيديو تستقبل فيه المعلمة الطلاب عند قدومهم للمدرسة بطريقة رائعة مشجعة، طالبا ممن يعرفها أن يتواصل معه، مشيدا بما قامت به.

وفق “أخبار 24”.

في مجلس الوزراء.. الشيخ محمد بن راشد يكرّم المعلمة التي كان يبحث عنها (فيديو)

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