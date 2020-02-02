في مجلس الوزراء.. الشيخ محمد بن راشد يكرّم المعلمة التي كان يبحث عنها (فيديو)

كرّم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، المعلمة شيخة النعيمي ووالدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ظهرت بروح إيجابية خلال استقبالها للطلاب في إحدى مدارس الإمارات.
والتقى بن راشد بالمعلمة وأمها قبل بدء جلسة مجلس الوزراء الإماراتي، وأشاد بما قامت به، وأكد أنها أثلجت الصدور بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناؤها وأطفالها، ومنحها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية.
يُذكر أن بن راشد كان قد نشر فيديو تستقبل فيه المعلمة الطلاب عند قدومهم للمدرسة بطريقة رائعة مشجعة، طالبا ممن يعرفها أن يتواصل معه، مشيدا بما قامت به.
ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020
وفق “أخبار 24”.