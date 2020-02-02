نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مبتعث عائد من الصين يصف الوضع هناك ويوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة
02/02/2020   9:00 م

بالفيديو.. مبتعث عائد من الصين يصف الوضع هناك ويوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة

+ = -
924

قال الطالب المبتعث إلى الصين والعائد إلى الرياض فهد عريشي إنه كان في منطقة بعيدة عن مدينة ووهان الصينية، ولكن زملاءه الطلاب كانوا في المدينة وفوجئوا بإغلاق المطار ومحطات القطار ومنع الخروج من المدينة.

وأضاف أن السفارة كانت تحاول على مدى الأيام الماضية إجلاء الطلاب من المدينة حتى أرسلت طائرة خاصة أجلتهم إلى الرياض فجر اليوم، وأن كثيرا من سفارات الدول كانت تحاول إجلاء رعاياها.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية مُنح جميع المبتعثين تذاكر سفر، إلا أن هناك من فضلوا البقاء برغبتهم لاستكمال دراستهم وبحوثهم، خاصة أنهم في مدن يقل فيها الخطر ومتاح لهم العودة في أي وقت.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مبتعث عائد من الصين يصف الوضع هناك ويوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086034.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.