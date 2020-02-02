بالفيديو.. مبتعث عائد من الصين يصف الوضع هناك ويوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة

قال الطالب المبتعث إلى الصين والعائد إلى الرياض فهد عريشي إنه كان في منطقة بعيدة عن مدينة ووهان الصينية، ولكن زملاءه الطلاب كانوا في المدينة وفوجئوا بإغلاق المطار ومحطات القطار ومنع الخروج من المدينة.
وأضاف أن السفارة كانت تحاول على مدى الأيام الماضية إجلاء الطلاب من المدينة حتى أرسلت طائرة خاصة أجلتهم إلى الرياض فجر اليوم، وأن كثيرا من سفارات الدول كانت تحاول إجلاء رعاياها.
وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية مُنح جميع المبتعثين تذاكر سفر، إلا أن هناك من فضلوا البقاء برغبتهم لاستكمال دراستهم وبحوثهم، خاصة أنهم في مدن يقل فيها الخطر ومتاح لهم العودة في أي وقت.
فيديو | بعد نجاتهم من فيروس #كورونا.. شاهد ردة فعل الطالب فهد عريشي العائد من #الصين#الإخبارية pic.twitter.com/7N9KWYNpmo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 2, 2020
وفق “أخبار 24”.