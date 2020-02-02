بالفيديو.. رجل يحكي كيف تمكن من السمع والتكلم فجأة أثناء صلاة الجمعة

نُشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل يقول إنه تمكن بعد عدة عقود من القدرة على السمع والكلام بعد أن قضى عمره في السابق وهو أصمّ أبكم.
وقال الرجل، ويُدعى جمال الشهري، إنه ذهب للمسجد في أحد الأيام وأثناء تلاوة الإمام للفاتحة في صلاة الجمعة تمكّن فجأة من سماعه، وعادت إليه كذلك القدرة على الكلام.
وأضاف أنه اتصل بوالدته بعد ذلك، وكانت متفاجئة مما حصل له، وأخذت تبكي، وطلبت منه القدوم إليها بسرعة.
من القصص الواقعية والعجيبة التي تدل على حصول المعجزات بأي وقت أو زمان، يرويها #جمال_الشهري -أصم وأبكم- أنطقه الله الذي أنطق كل شيء بعدما تجاوز عمره الـ58 سنة، فلا نقول إلا سبحان الله .. pic.twitter.com/sBoWtIM57O
— خلف الخميسي (@k_alkhamesi) February 2, 2020
وفق “أخبار 24”.