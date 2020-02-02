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أخبار محلية > بالفيديو.. رجل يحكي كيف تمكن من السمع والتكلم فجأة أثناء صلاة الجمعة
02/02/2020   9:01 م

بالفيديو.. رجل يحكي كيف تمكن من السمع والتكلم فجأة أثناء صلاة الجمعة

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نُشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل يقول إنه تمكن بعد عدة عقود من القدرة على السمع والكلام بعد أن قضى عمره في السابق وهو أصمّ أبكم.

وقال الرجل، ويُدعى جمال الشهري، إنه ذهب للمسجد في أحد الأيام وأثناء تلاوة الإمام للفاتحة في صلاة الجمعة تمكّن فجأة من سماعه، وعادت إليه كذلك القدرة على الكلام.

وأضاف أنه اتصل بوالدته بعد ذلك، وكانت متفاجئة مما حصل له، وأخذت تبكي، وطلبت منه القدوم إليها بسرعة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رجل يحكي كيف تمكن من السمع والتكلم فجأة أثناء صلاة الجمعة

أخبار محلية
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