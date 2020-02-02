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أخبار محلية > عثر عليه راعي أغنام.. توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في سقوط شاب من مبنى تحت الإنشاء بالباحة
02/02/2020   8:58 م

عثر عليه راعي أغنام.. توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في سقوط شاب من مبنى تحت الإنشاء بالباحة

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فتحت شرطة منطقة الباحة تحقيقاً وأوقفت عدداً من المشتبه بهم، بعد عثور راعي أغنام على شاب في غيبوبة ملقى أمام عمارة تحت الإنشاء.

ويُعتقد أن الشاب – وهو مقيم في المنطقة الشرقية وقدم للباحة لإنهاء بعض الإجراءات – سقط من الطابق الخامس للعمارة.

وألمح شقيق الشاب – بحسب “سبق” – لوجود فرضية بدخول أخيه في مشاجرة وتعرضه للمطاردة ثم إسقاطه من المبنى؛ إذ عُثر على بعض متعلقاته في الطابق الأرضي وبعضها في الطابق الأول.

ولا يزال الشاب فاقداً وعيه ويتلقى العلاج في العناية المركزة، وحضر ذووه من المنطقة الشرقية لمتابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.

عثر عليه راعي أغنام.. توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في سقوط شاب من مبنى تحت الإنشاء بالباحة

أخبار محلية
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