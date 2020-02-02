“الجمارك”: بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الأحد، عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية النقل البري الدولي “TIR” في عدد من المنافذ الجمركية، ومنها جمارك: “البطحاء والخفجي والرقعي والحديثة وحالة عمّار”.
وأوضح نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة، ماجد المرزم، أن الاتفاقية تضمن توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين البلدان الأعضاء، وتقليل مدة انتظار الشاحنات وخفض تكاليف النقل البري.
ويستخدم نظام التير وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مبينًا أن النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكّد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، على قدرة النظام على ربط الدول وتيسير العمليات التجارية، وذلك من خلال الشحنات التجريبية التي تم تسهيل عبورها الحدود بين الدول.