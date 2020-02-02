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أخبار محلية > السفير السعودي في الصين يؤكد إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين
02/02/2020   5:38 م

السفير السعودي في الصين يؤكد إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين

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أكد سفير المملكة لدى الصين تركي الماضي أن السفارة تمكنت من إخلاء جميع العائلات السعودية، ومعظم الطلبة المبتعثين بنسبة تصل إلى 98%.

وأفاد الماضي بأنه لم يعد هناك أي مواطن سعودي داخل مقاطعة ووهان الموبوءة بفايروس “كورونا الجديد” والواقعة تحت الحجر الصحي.

ودعا السفير -في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”- الطلبة الدارسين على حسابهم الخاصّ إلى التواصل مع السفارة لإخلائهم حال رغبوا في ذلك، مجدداً التأكيد أن عملية الإخلاء اختيارية.

وقدّر السفير عدد السعوديين الموجودين في الصين حالياً بمائة شخص أو أقل، باستثناء موظفي السفارة والقنصليات والملحقيات. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، ذكرت القناة أن تكلفة إخلاء الطلاب العشرة الذين وصلوا إلى المملكة في وقت سابق من اليوم بلغت ثلاثة ملايين دولار (11.2 مليون ريال)، وقال مراسل القناة إنه جرى استئجار طائرة “إيرباص” قادرة على نقل أكثر من 100 راكب؛ لكنها خُصصت للطلبة والطاقم الطبي المرافق.

السفير السعودي في الصين يؤكد إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين

أخبار محلية
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