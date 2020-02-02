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أخبار محلية > “العدل” توضح خطوات إلغاء “إيقاف الخدمات”
02/02/2020   5:38 م

“العدل” توضح خطوات إلغاء “إيقاف الخدمات”

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أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وأبانت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه؛ استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.وفق “أخبار 24”.

“العدل” توضح خطوات إلغاء “إيقاف الخدمات”

أخبار محلية
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