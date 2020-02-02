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أخبار محلية > مصادر: العدل تسمح بتوثيق عقود الزواج لـ”القبائل النازحة” وإثبات حالات الوفاة والطلاق في المحاكم
02/02/2020   5:37 م

مصادر: العدل تسمح بتوثيق عقود الزواج لـ”القبائل النازحة” وإثبات حالات الوفاة والطلاق في المحاكم

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ذكرت مصادر أن وزارة العدل أصدرت تعميماً إدارياً إلى كافة الجهات التابعة لها، بتوثيق عقود الزواج لفئة “القبائل النازحة” ومن في حكمهم، دون اشتراط إحضار جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة سارية المفعول.

وأوضحت المصادر أن التعميم وجه أيضاً بالسماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة.

وبينت أن العدل وجهت بإثبات حالة الوفاة أو الطلاق لـ”القبائل النازحة” عند تقدمهم للمحاكم المختصة.

وجاء تعميم الوزارة بناءً على الأمر الملكي بالموافقة على اعتماد الآليات المقترحة من لجنة شكلت من عدة وزارات، لمعالجة أوضاع جميع الفئات والمدد الزمنية للتنفيذ، وتكليف فريق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيقها. وفق “أخبار 24”.

مصادر: العدل تسمح بتوثيق عقود الزواج لـ”القبائل النازحة” وإثبات حالات الوفاة والطلاق في المحاكم

أخبار محلية
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