نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تتضمن وحدة إدارية ومركبات مخصصة.. “ساما” تصدر تعليمات خدمات “ذوي الإعاقة” في المؤسسات المالية
02/02/2020   5:37 م

تتضمن وحدة إدارية ومركبات مخصصة.. “ساما” تصدر تعليمات خدمات “ذوي الإعاقة” في المؤسسات المالية

+ = -
729

أصدرت مؤسسة النقد العربي “ساما”، تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة بالمملكة.

تهدف التعليمات إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة.

وتضمنت التعليمات إنشاء المؤسسات وحدة إدارية للعناية بالأشخاص لتقديم الخدمة بكل سهولة، والاهتمام بالبيئة العمرانية الملائمة لهم لتوفير إمكانيات الوصول دون صعوبات، كتوفير منحدرات لاستخدام المبنى ووجود مخارج طوارئ لإجلائهم، وتوفير مركبات مخصصة لهم، وكذلك أنظمة الخدمة الذاتية المزودة بالأدوات اللازمة.وفق “أخبار 24”.

تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية

تتضمن وحدة إدارية ومركبات مخصصة.. “ساما” تصدر تعليمات خدمات “ذوي الإعاقة” في المؤسسات المالية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086001.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.