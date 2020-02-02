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أخبار محلية > “الصحة”: فحص 4 آلاف مسافر من الصين.. وجميع العينات التي تم فحصها في المملكة سالبة
02/02/2020   5:35 م

“الصحة”: فحص 4 آلاف مسافر من الصين.. وجميع العينات التي تم فحصها في المملكة سالبة

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أفادت وزارة الصحة أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها بشأن فيروس كورونا في المملكة منذ 20 يناير الماضي حتى اليوم (2 فبراير 2020) بلغ 62 عينة، وجميعها سالبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص أكثر من 3152 مسافرًا عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين، ونحو 868 مسافراً عبر الرحلات الجوية غير المباشرة خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أنها وفرت أطقم طبية على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تتلقى رحلات مباشرة وغير مباشرة من الصين.

ولفتت إلى أن المختبر الوطني التابع للصحة تمكن من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية انتشاره دوليا. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم عن استقبال عشرة طلاب سعوديين، بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة.

“الصحة”: فحص 4 آلاف مسافر من الصين.. وجميع العينات التي تم فحصها في المملكة سالبة

أخبار محلية
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