تحوّل ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم خلال مباراة الهلال السوداني والأهلى المصري ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى ثكنة عسكرية، بعدما اقتحمت بعض جماهير الهلال الملعب.
وقبل نهاية المباراة بنحو ربع ساعة أقدم بعض مشجعي الهلال على اقتحام الملعب وسط محاولات للاعتداء على الحكم، إلا أن قوات الأمن تدخلت سريعاً وسيطرت على الموقف.
وواصلت جماهير الهلال إلقاء مواد صلبة وزجاجات مياه داخل الملعب، إلا أن حكم المباراة استكمل المباراة واحتسب 13 دقيقة “وقت بدل ضائع”.
واضطرت قوات الأمن مع نهاية المباراة إلى الإبقاء على الجهاز الفني ولاعبي الأهلي داخل غرف خلع الملابس حتى خروج كامل الجماهير من الملعب.
بدوره طالب مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، بضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” واحتساب نتيجة المباراة لصالح فريقه.
وكان قد ودّع الهلال دوري المجموعات ببطولة دوي أبطال أفريقيا بعد تعادله مع نظيره الأهلي المصري بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة.
وفق “أخبار 24”.