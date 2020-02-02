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اخبار رياضية > أبها يُكرم الطفل الهلالي الذي ظهر وهو يتابع مباراة الفريقين من أعلى جبل
02/02/2020   8:35 ص

أبها يُكرم الطفل الهلالي الذي ظهر وهو يتابع مباراة الفريقين من أعلى جبل

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كرّمت إدارة نادي أبها، الطفل الذي ظهر وهو يتابع مباراة الهلال الأخيرة من أعلى جبل، وذلك ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو جديد، الطفل عمار الفيفي خلال زيارته مقر نادي أبها واستقباله من قِبل مسؤولي النادي والتقاط صور تذكارية معه.

ومنحت إدارة النادي، الطفل عمار جهاز جوال وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، إلى جانب التكفل بسفره وإقامته لحضور مباراة الهلال وأبها ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وفق “أخبار 24”.

أبها يُكرم الطفل الهلالي الذي ظهر وهو يتابع مباراة الفريقين من أعلى جبل

اخبار رياضية
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