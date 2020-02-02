أبها يُكرم الطفل الهلالي الذي ظهر وهو يتابع مباراة الفريقين من أعلى جبل

كرّمت إدارة نادي أبها، الطفل الذي ظهر وهو يتابع مباراة الهلال الأخيرة من أعلى جبل، وذلك ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر مقطع فيديو جديد، الطفل عمار الفيفي خلال زيارته مقر نادي أبها واستقباله من قِبل مسؤولي النادي والتقاط صور تذكارية معه.
ومنحت إدارة النادي، الطفل عمار جهاز جوال وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، إلى جانب التكفل بسفره وإقامته لحضور مباراة الهلال وأبها ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: خطوة جميلة من إدارة نادي #أبها بتكريم الطفل الهلالي عمار الفيفي الذي شاهد مباراة #أبها_الهلال من قمة الجبل. pic.twitter.com/tju0vltrXB
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 1, 2020
وفق “أخبار 24”.