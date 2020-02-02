أنقذت العناية الالهية قائد سيارة والمتواجدين معه داخل محطة وقود بالمنطقة الشرقية من خطر الحريق الذي اندلع في سيارته الجيب داخل المحطة.
وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تتزود بالوقود، فيما قدم شخص من بعيد، ويبدو أنه أبلغ صاحبها بدخان يتصاعد من مقدمتها، فقام صاحبها بفتح غطاء السيارة الأمامي، ولمّا لاحظ الدخان عاد إلى السيارة، ثم تحوّل الدخان إلى نار.
في تلك اللحظة ظهر شخص آخر، ورأى النار، فأسرع بركوب السيارة وحرّكها بعيدا عن المحطة، فيما كان العامل قد سحب منها مضخة البنزين قبلها بلحظات عندما رأى النيران وابتعد عنها.