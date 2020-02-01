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01/02/2020   9:38 م

مجلس الشيوخ يرفض عزل “ترامب”.. بفارق تصويت ضئيل

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رفض مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية استدعاء شهود إضافيين في قضية عزل الرئيس ترامب، وهي الخطوة الأهم لتبرئته، وإنهاء ملف العزل، بعد إحالة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية القضية إليه.

وأعلن الجمهوريون عن ثقتهم منذ البداية في إفشال عزل الرئيس ومنع استدعاء الشهود ومعاينة المستندات، وتبرئة الرئيس سريعا، وهو ما تحقق برفض قرار استدعاء الشهود بأغلبية 51-49، ولم يتبق إلا تصويت رمزي لإقفال الملف رسميا.

وقال مسؤول في إدارة ترامب إن رد الفعل الرئيس على التصويت كان “هادئا، وسعيدا”. فيما علق ترامب على تويتر: “بغض النظر عما تعطيه للديمقراطيين، في النهاية، لن يكونوا راضين أبدا. في مجلس النواب، لم يعطونا شيئا”، في إشارة لرفضهم استدعاء شهود طالب بهم الحزب الجمهوري. وفق “أخبار 24”.

مجلس الشيوخ يرفض عزل “ترامب”.. بفارق تصويت ضئيل

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