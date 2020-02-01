لفترة محدودة.. “الجمارك” تمنح المستوردين فرصة تصحيح البيانات الجمركية المقدمة سابقاً

أتاحت الجمارك السعودية ولفترة محدودة فرصة التصحيح للبيانات الجمركية المقدمة سابقًا بشكلٍ خاطئ أو الواجب الإفصاح عنها لاحقًا، حيث يُكتفى حال مبادرة المستورد من تلقاء نفسه بطلب التصحيح باستيفاء الفروقات الجمركية فقط.
ودعت “الجمارك” إلى المبادرة الآن، حيث تُعتبر فرصة للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، بتقدمهم طواعية بطلب التصحيح وتأدية الرسوم الجمركية و/أو الضرائب التي لم تُستوفَ سابقاً.
وأضافت أن البيانات التي سيتم تصحيحها قد يكون السبب فيها عدم دقة المعلومات المقدمة للجمارك؛ “القيمة أو المنشأ أو النوع”، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرَّح عنها للجمارك.وفق “أخبار 24”.