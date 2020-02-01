الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع العدد إلى 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لشخص قادم من من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع العدد الكلي للحالات المكتشفة إلى 5 حالات منذ ظهور المرض.
وأكدت الوزارة أن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.
وأشارت إلى أن أصحاب الحالات الأربع السابقة، التي سُجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم. وفق “أخبار 24”.
وقالت الوزارة إنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.