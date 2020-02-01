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أخبار محلية > “التجارة” تتيح التصويت في انتخابات الغرف التجارية إلكترونياً دون عناء أو انتظار
01/02/2020   9:35 م

“التجارة” تتيح التصويت في انتخابات الغرف التجارية إلكترونياً دون عناء أو انتظار

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تجري وزارة التجارة والاستثمار انتخابات الغرف التجارية حاليا إلكترونيا بدلا من الانتخاب اليدوي الذي كان يتم في السابق، حيث أشارت الوزارة إلى أن نسبة التصويت الإلكتروني زادت 400% عن التصويت اليدوي.

وأوضح متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين أن الانتخابات الخاصة بالغرف أصبحت إلكترونية بالكامل بدلا من إقامة مقرات مكلفة وتجمع وزحام، أما الآن فقد مكّنت الغرف المصوتين من إجراء التصويت إلكترونيا، وتم ذلك في منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأضاف أن ما حدث نقلة نوعية وسّعت القاعدة الشعبية وزادت عدد المصوتين في منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة بنسبة 400%، إضافة إلى راحة المصوتين من رجال الأعمال وغيرهم، ومن يكون لديه ارتباط اجتماعي، وأنه يتوقع نجاح التصويت في الرياض بعدد 127 ألف مصوت. وفق “أخبار 24”.

 

“التجارة” تتيح التصويت في انتخابات الغرف التجارية إلكترونياً دون عناء أو انتظار

أخبار محلية
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