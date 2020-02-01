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أخبار المناطق > مصرع 35 من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك في جبال الساقية بالجوف
01/02/2020   9:35 م

مصرع 35 من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك في جبال الساقية بالجوف

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قُتل نحو 35 من ميليشيا الحوثي الإرهابية وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم لميليشيا الحوثي بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقـتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.

وأضاف العميد الهدي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.وفق “أخبار 24”.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

مصرع 35 من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك في جبال الساقية بالجوف

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