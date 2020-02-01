ظهر سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً في مشهد طريف يبيع فيه السمك على سيارة “وانيت”، رافعا صوته: “ما فيه اعتزال صرنا نبيع سمك، سمك.. استاكوزا”.
ومازح رجلٌ اللاعب السابق بسؤاله عن سعر السمك والاستاكوزا، فقال ضاحكا: “الاستاكوزا بـ 500 ريال”، وعن حفل الاعتزال رد بقوله: “ما فيه اعتزال”.
يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد وعد بإقامة حفل اعتزال للعويران حينما كان رئيسا لـ”هيئة الرياضة”، استجابةً لمغرد طلب منه ذلك، لأن العويران “لاعب خدم المنتخب وله بصمة مميزة في مونديال 94″، كما قال.
وفق “أخبار 24”.