بالفيديو.. عباس: الملك سلمان قال لي: “إحنا معكم من عهد عبدالعزيز واللي بدّكم إياه معكم فيه”

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فحوى حديث خادم الحرمين الشريفين له، خلال الاتصال الذي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز معه، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام الثلاثاء الماضي.
وقال الرئيس عباس خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية اليوم (السبت)، إن الملك سلمان أكد خلال الاتصال على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين قال له: “إحنا معكم منذ عهد الملك عبدالعزيز، واللي بدّكم إياه إحنا معكم فيه”.
من جانب آخر، جدد عباس رفضه لخطة الرئيس ترامب للسلام أو ما تُعرف بـ”صفقة القرن”، معلنًا أن السلطة الفلسطينية ستلجأ لمجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للوصول إلى حل للقضية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه أبلغ الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بإلغاء العلاقات كافة معهم، بما فيها العلاقات الأمنية.
يذكر أن خطة ترامب للسلام تنص على أن القدس عاصمة لإسرائيل، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل، وسيادة الاحتلال على منطقة غور الأردن، على أن تقوم دولة فلسطينية منزوعة السيادة، تتكون من باقي الضفة وغزة وتكون عاصمتها في جزء من القدس الشرقية، ويبقى الوضع الديني الحالي للقدس كما هو.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يكشف ما دار في اتصال #الملك_سلمان به بعد الخطة الأميركية الأخيرة pic.twitter.com/6HEEBpdGOD
— العربية (@AlArabiya) February 1, 2020