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أخبار المناطق > بالفيديو.. طيران التحالف يستهدف آليات وعناصر حوثية في نهم اليمنية
01/02/2020   5:43 م

بالفيديو.. طيران التحالف يستهدف آليات وعناصر حوثية في نهم اليمنية

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نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، غارات استهدفت تجمعات وعناصر تابعة للمليشيات الحوثية في اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة رصد طيران التحالف عربات تابعة للمليشيات، متمركزة في عدد من المواقع بمديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، ومن ثم استهدافها بالقنابل من الجو، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية، إضافةً إلى تدمير هذه الآليات.

وكانت مصادر يمنية أكدت مقتَل 16 وأسر 7 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية في معارك مع الجيش الوطني، في جبهة صلب بمديرية نهم، وسط استمرار المعارك والاشتباكات في نهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طيران التحالف يستهدف آليات وعناصر حوثية في نهم اليمنية

أخبار المناطق
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