القبض على مشجع لـ”الهلال السوداني” ظهر في فيديو وهو يهدد جماهير الأهلي المصري

تمكنت الشرطة السودانية من القبض على ناشر فيديو هدد فيه مشجعي الأهلي المصري بالقتل، حال حضورهم لمؤازرة فريقهم الذي ينزل ضيفًا على الهلال السوداني مساء اليوم السبت في الجولة الـ6 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأكدت وكالة الأنباء السودانية في بيان اليوم، أن مباحث شرطة ولاية القضارف ألقت القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، متخفيا بأحد أحياء ولاية القضارف.
وظهر المشجع الهلالي في الفيديو وهو يتوعد ويهدد جماهير الأهلي، ويجمل في يديه عدداً من الآلات الحادة، والمطارق، مشيراً إلى أنها ستستخدم ضد المشجعين الذين سيحضرون المباراة.
ومن جانب آخر أبلغ السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، رئيس نادي الأهلي المصري، بأنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهموفق “أخبار 24”..
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، وليس أمامه سوى الفوز للتأهل إلى ربع النهائي، على حساب الأهلي.