شارك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الذي انطلقت فعالياته اليوم (السبت) في العلا بمنطقة المدينة المنورة.
ونشر ولي عهد دبي صورة له أثناء استعداده للمشاركة في السباق، حيث ظهر مرتديًا قميصًا عليه شعار المملكة، وقبعة كُتب عليها (KSA)، كما تداول ناشطون صوراً للشيخ حمدان على صهوة جواده أثناء مشاركته في السباق.
وعبر الشيخ حمدان عن تشرفه وسعادته بحمل شعار المملكة في هذا السباق، مؤكداً على مبدأ “السعودي إماراتي والإماراتي سعودي”، ومشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 ماضية من نجاح إلى نجاح أكبر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل “ملتقى الفرسان” انطلق اليوم في العلا، بمشاركة 17 دولة وبجوائز تصل إلى 15 مليون ريال، كواحد من أغلى السباقات في العالم ضمن موسم شتاء طنطورة.
#فيديو| #حمدان_بن_محمد: شرف كبير تمثيل #السعودية في سباق خادم الحرمين الشريفين للقدرة.. ورؤية #محمد_بن_سلمان لا تقتصر على 2030 بل أبعد من ذلك pic.twitter.com/rcQsC5GrSS
— 24.ae | رياضة (@20foursport) February 1, 2020