الزين يعتذر لجماهير الاتحاد

اعتذر أحمد الزين نجم فريق الرائد، لجماهير الاتحاد بعد احتفاله بالهدف الذي سجله بشباك العميد (1/1) مساء اليوم الجمعة ببريدة ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال الزين في تصريحات تلفزيونية: “قدمنا مباراة كبيرة ضد الاتحاد، والتعادل جيد وعادل بالنظر لما قدمه الفريقان داخل الملعب على مدار اللقاء”.
وأضاف: “الاتحاد له فضل بعد الله علي، فقد تربيت فيه منذ الصغر، وأعتذر للجماهير على الاحتفال بعد تسجيلي للهدف”.
وعن الهدف الرائع الذي سجله بمرمى الاتحاد قال: “الحمد لله، وفقت في إحرازه ولكل مجتهدا نصيب، ونحن نجتهد مع الفريق والمدرب، ونعمل ككتلة وعائلة واحدة، والإدارة بقيادة فهد المطوع والجماهير لم يقصروا معنا، وأتمنى استمرارنا على هذا المنوال حتى نهاية الموسم وإسعاد جميع الأنصار”. وفق “كووورة”.
وواصل: “أهدي هدفي لوالدي ولزوجتي، وجميعنا نتحمل مسؤولية الهدف الاتحادي الذي سجل بشباكنا، وقادرون على التعويض والعودة للانتصارات فيما هو قادم”.