جستنيه يوجه رسالة لمجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات!

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه رسالة إلى مجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات المدير الفني للفريق، خاصة بعدما تعادلا النمور أمام الرائد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.
وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي “تويتر” : لا أدري من نصحهم بهذا المدرب، لاجديد.
ولم ينجح الاتحاد نهائيًا في الفوز بالدوري منذ نحو شهرين بتعادله 1-1 مع الرائد، حيث يعتبر هذا التعادل الرابع على التوالي له بدوري المحترفين السعودي. وفق “أخبار 24”.
لا ادري من نصحهم بهذا المدرب
لاجديد #الرائد_الاتحاد
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) January 31, 2020