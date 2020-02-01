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اخبار رياضية > جستنيه يوجه رسالة لمجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات!
01/02/2020   1:40 م

جستنيه يوجه رسالة لمجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات!

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وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه رسالة إلى مجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات المدير الفني للفريق، خاصة بعدما تعادلا النمور أمام الرائد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي “تويتر” : لا أدري من نصحهم بهذا المدرب، لاجديد.
ولم ينجح الاتحاد نهائيًا في الفوز بالدوري منذ نحو شهرين بتعادله 1-1 مع الرائد، حيث يعتبر هذا التعادل الرابع على التوالي له بدوري المحترفين السعودي. وفق “أخبار 24”.

جستنيه يوجه رسالة لمجلس إدارة الاتحاد بسبب تين كات!

اخبار رياضية
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