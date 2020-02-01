عبدالإله مؤمنة: ترشحي لرئاسة الأهلي ليس عملية انتحارية

أكد عبدالإله مؤمنة، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، على أن قرار ترشحه لرئاسة الراقي ليس عملية انتحارية.
وتحدث مؤمنة لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: بداية ترشحي لرئاسة الأهلي ليس عملية انتحارية، وأعلم تمامًا الظروف العصيبة التي يمر بها الفريق حاليًّا خاصة من ناحية الالتزامات المالية، ولكن ترشحي لرئاسة الأهلي جاء حبًّا في الكيان ومن أجل إنقاذ النادي.
وأضاف مؤمنة: الأهلي بحاجة لدعم كل محبيه وتحدثت مع الأمير منصور بن مشعل والأهلي يحتاج للدعم ماليًّا؛ لأن خزينة النادي الحالية لا تسمح له بالمنافسة على الأربع بطولات التي يُشارك فيها. وفق “المواطن”.
وتابع مؤمنة: هدفنا دائمًا هو خدمة الأهلي؛ لأن هذا كيان كبير يحتاج منا مزيدًا من الدعم والاهتمام، وطارق كيال لن يكون معي خلال المرحلة القادمة.
وكان مؤمنة أعلن عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تقدمه اليوم السبت بأوراق ترشحه لرئاسة الأهلي، بعد إعفاء أحمد الصائغ من رئاسة الراقي بقرار من الهيئة العامة للرياضة.