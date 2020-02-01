بدءاً من اليوم.. واتساب يغيب عن الملايين من هواتف الأندرويد و‎ ios

يتوقف تطبيق “واتساب” عن العمل بدءًا من اليوم السبت، في ملايين الهواتف الذكية، التي تمتلك أنظمة تشغيل قديمة في هواتف “أبل” و”أندرويد”، إذ تلقى أصحاب الهواتف القديمة رسالة تخبرهم بأن ”واتساب” لا يدعم هاتفهم، وعليهم الانتقال لهاتف آخر.
وفوجئ عدد كبير من مستخدمي التطبيق بـ”رسالة سوداء” عند فتحهم التطبيق، تفيد بأن “واتساب” لا يدعم هذا الهاتف، وأنه ينصح بالانتقال لهاتف آخر يدعم التطبيق.
وتوقف “واتساب” اليوم عن العمل في هواتف “آيفون”، ذات الإصدار 8 من iOS، ويمكن لعدد من الهواتف التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس، أما آيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم “واتساب”. وفق “أخبار 24”.
وغاب “واتساب” عن هواتف “أندرويد” العاملة بنظام تشغيل أقدم من 4.0.3، والذي يعرف باسم “آيس كريم ساندويتش” والذي طرح في عام 2011.