لائحة جديدة تُقر 221 مخالفة لنشاط النقل وتأجير الحافلات تصل غراماتها إلى 5000 ريال

حددت اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، 221 مخالفة منصوصاً عليها نظاماً، تصل الغرامات المترتبة على بعض منها إلى 5000 آلاف ريال.
وجاءت اللائحة التي نشرت أمس الجمعة على جريدة “أم القرى” متضمنة 87 مخالفة لنشاط النقل المتخصص، و95 مخالفة لنشاط تأجير الحافلات، و39 مخالفة لنشاط توجيه الحافلات.
ومن أبرز المخالفات المتصلة بنشاط تأجير الحافلات، تحصيل 5000 ريال غرامة حال عمل الحافلة في نقل الحجاج والمعتمرين دون موافقة وزارة الحج والعمرة، وفرض غرامة 2000 ريال عند السماح للركاب بتحميل أي أدوات أو مواد قد تلحق الأذى بالركاب الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة. وفق “أخبار 24”.
وشملت الغرامات تحصيل 2000 ريال مخالفة عند انشغال السائق بالهاتف المحمول، و1000 ريال لتحميل الركاب لحقائب وأمتعة داخل الحافلة تزيد على سعة المكان المخصص، و500 ريال حال إقدام السائق على التدخين، أو السماح للركاب بذلك.
وفرضت اللائحة 500 ريال غرامة عند تخلي السائق عن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 ريال، حال عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.