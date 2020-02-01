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أخبار محلية > شاهد.. ازدحام وتدافع لحظة افتتاح أحد المراكز التجارية بنجران
01/02/2020   1:32 م

شاهد.. ازدحام وتدافع لحظة افتتاح أحد المراكز التجارية بنجران

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شهد افتتاح أحد المراكز التجارية بمحافظة نجران، أمس الجمعة، ازدحاماً كبيراً من الكثير من الزبائن الذين تدافعوا للدخول إلى المركز لحظة افتتاحه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تجمع عدد كبير من الزبائن على مدخل المحل قبيل افتتاحه، وتسابقهم للدخول إلى المركز.

كما عمت ممرات ومداخل المركز التجاري حالة من الفوضى، بينما كان رجال الأمن يحاولون السيطرة على الوضع وإنهاء بعض المشادات الكلامية التي وقعت بين الزبائن.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ازدحام وتدافع لحظة افتتاح أحد المراكز التجارية بنجران

أخبار محلية
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