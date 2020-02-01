شاهد.. ازدحام وتدافع لحظة افتتاح أحد المراكز التجارية بنجران

شهد افتتاح أحد المراكز التجارية بمحافظة نجران، أمس الجمعة، ازدحاماً كبيراً من الكثير من الزبائن الذين تدافعوا للدخول إلى المركز لحظة افتتاحه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تجمع عدد كبير من الزبائن على مدخل المحل قبيل افتتاحه، وتسابقهم للدخول إلى المركز.
كما عمت ممرات ومداخل المركز التجاري حالة من الفوضى، بينما كان رجال الأمن يحاولون السيطرة على الوضع وإنهاء بعض المشادات الكلامية التي وقعت بين الزبائن.
شاهد.. تدافع ومشادات كلامية في افتتاح محل تجاري بـ #نجران عصر اليوم. pic.twitter.com/Tl4KdLdFDE
— نجران اليوم (@NajranToday) January 31, 2020
شاهد.. لحظة افتتاح محل تجاري بـ #نجران اليوم. pic.twitter.com/pmwGyfBe4V
— نجران اليوم (@NajranToday) January 31, 2020
وفق “أخبار 24”.